Société : L'ONG Mastercard engagée aux côtés du Sénégal pour réduire les inégalités

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a reçu une délégation de la Fondation Mastercard, organisation non gouvernementale internationale œuvrant en faveur de la réduction des inégalités, de l’accès à l’éducation et à l’emploi, ainsi qu’à d’autres causes d’intérêt général.



Lors de cette rencontre, les représentants de la fondation ont salué la « pertinence et la qualité » du plan Sénégal 2050, dont les orientations s’alignent, selon eux, avec leurs propres initiatives déployées sur le territoire sénégalais. La Fondation Mastercard, qui compte parmi ses administrateurs l’ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, a réaffirmé son engagement à soutenir les politiques publiques visant à renforcer l’inclusion socio-économique des jeunes et des populations vulnérables.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations régulières menées par le chef de l’État avec les partenaires au développement, en vue d’accélérer la mise en œuvre des réformes structurelles du pays. La Fondation Mastercard, active dans plusieurs pays africains, accompagne notamment des programmes de formation professionnelle et d’entrepreneuriat au Sénégal.