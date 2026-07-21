Socotra: un contremaitre arrêté pour un présumé détournement de 130 millions FCFA, le mis en cause accuse sa femme «djinn»

Le contremaître de la Société de Transit, Courrier et Transit (SOCOTRA), M. Samb, a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC). Il est soupçonné d'avoir détourné 130 millions de FCFA. Chargé d'encaisser les paiements des clients avant de les remettre au service de la comptabilité, il est accusé de ne pas avoir reversé une partie des sommes perçues.



A l’origine de son interpellation, l'administrateur de la société a déposé une plainte contre le prévenu après avoir découvert que des sociétés, qui étaient censées devoir de l'argent à la Socotra, avaient payé depuis des mois. Les investigations déclenchées auraient révélé plusieurs détournements dont le montant exact reste à déterminer.



D’après le journal Libération, lors de son audition, M. Samb aurait reconnu les faits mais il aurait soutenu avoir « basculé » dans un piège mystique après avoir été contacté par un individu qui, sous le prétexte de le rendre riche, lui réclamait sans cesse des sommes d'argent. D'après le mis en cause, l'individu lui aurait même « donné » une femme «djinn», rencontrée sur la petite côte, à qui les fonds étaient destinés.



Le journal a également précisé qu’ « il est fort probable que le préjudice grimpe ».