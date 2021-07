Sogué Diarisso sur la Covid-19 : "Le confinement strict n'a aucun impact sur le virus...Il faut impliquer l'armée"

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté ce dimanche 18 juillet 2021, 1722 cas positifs au coronavirus soit un taux de positivité de 38,97 %. « Des chiffres affolants », selon l’ancien directeur de la Prévention et de la Statistique, Sogué Diarisso. L’invité de l’émission, le Jury Du Dimanche (JDD), estime qu’il semble qu’il fallait privilégier le traitement avec l'Hydroxychloroquine ou l’ivermectine qui, rappelle-t-il, « avaient donné d’excellent résultats ».



M. Diarisso dit espérer qu’avec le début de l’hivernage que les choses se tassent. Il a rappelé qu'une étude chinois avait montré que le virus ne résiste pas trop aux hautes températures et à l’humidité. Donc, avance-t-il, « il faut espérer qu’avec l’humidité que cela se tasse ».



Empruntant l’idéologie de l’anthropologue et expert suisse, Jean Dominique-Michel selon qui le confinement strict n’avait aucun impact sur le virus, l’ancien directeur de la Prévention et de la Statistique recommande aux autorités de ne pas aller vers le « confinement strict ». Car, à l’en croire, « cela n’a aucun impact sur la vitesse de circulation du virus ».



« Il faut impliquer l’armée »



Pour le prévisionniste, les différentes formes que prenne le virus montrent que le ministère de la Santé n’est pas qualifié pour coordonner tout ça. Selon lui, il faut commencer à traiter cette pandémie « comme si on avait eu une attaque bactériologique ». Pour cela, propose M. Diarisso, « il faut impliquer l’armée » et composer « une équipe pluridisciplinaire ».



« Si c’était l’armée, la première chose qu’elle aurait faite, c’est de faire l’état de la situation. Quelle est la situation épidémiologique actuelle? On ne la connaît pas. Si ce n’est que des voyageurs qui sont testés... Il faut faire la situation globale de la chose. Parce que, les tests PCR (Polymerase Chain Reaction) ne permettent pas de dire qu’un tel est malade ou pas », a-t-il conclu.