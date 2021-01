Soham El Wardini défie Macky Sall: « c’est à nous de décider du devenir de Dakar »

La successeur de Khalifa Sall à la tête de la ville de Dakar s’est exprimé pour la première fois sur le projet de suppression de la ville de Dakar et de quatre autres grandes villes du Sénégal (Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès). Soham El Wardini a montré son opposition à cette idée défendue par le chef de l’Etat Macky, lors de son grand entretien avec la presse vendredi.



« Aujourd’hui plus que jamais, c’est le devenir de notre territoire, notre avenir commun qui est en jeu. C’est à nous de décider, pour que d’autres ne décident pas à notre place, de l’évolution que nous voulons donner à Dakar », a affirmé le maire de la ville de Dakar, dans son message de fin d’année à la Nation.



Madame Wardini ajoute que « Dakar, ville plus que centenaire, ancienne capitale de l’AOF, ville ouverte à toutes les identités, à toutes les fraternités et à toutes les solidarités, témoin de notre histoire commune, mérite plus de considération ».



Elle a appelé à la mobilisation pour défendre la ville de Dakar. « Toutes nos forces doivent être mobilisées pour préserver cet héritage commun et construire ensemble l’avenir de Dakar dans la liberté et la solidarité », a déclaré l’édile de Dakar.