Solskjaer prolonge avec Manchester United jusqu’en 2024

Au lendemain de la signature de Jadon Sancho pour 85 millions d'euros, Manchester United renouvelle sa confiance à Ole Gunner Solskjaer. Le contrat de l'entraîneur norvégien est prolongé jusqu'en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire.



"Tout le monde connaît le sentiment que j'ai pour ce club et je suis ravi d'avoir signé ce nouveau contrat, explique l’ancien attaquant des Red Devils. C'est une période passionnante pour Manchester United, nous avons construit une équipe avec un bon équilibre de jeunes et de joueurs expérimentés avides de succès. J'ai une équipe d'entraîneurs fantastique autour de moi et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape. Manchester United veut remporter les plus grands et les meilleurs trophées et c'est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, sur et en dehors du terrain, et cela continuera au cours des saisons à venir. J'ai hâte de sortir devant un Old Trafford bondé et de commencer cette campagne.", a-t-il déclaré selon RMC Sport.