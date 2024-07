Sommet Sport pour le Développement Durable : le Président Diomaye Faye appelle à un changement radical du système mondial

Le premier Sommet Sport pour le Développement Durable (S4SD) s'est ouvert jeudi au Palais du Louvre à Paris, avec la participation de dizaines de chefs d’État et de gouvernements. Organisé par l’Élysée et le Comité international olympique (CIO), l'événement marque une étape significative des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui débuteront ce vendredi 26 juillet.



Le Président Bassirou Diomaye Faye, a pris la parole lors de l'événement devant un auditoire de 500 participants. Dans son discours, il a exprimé un appel urgent à la réforme des structures et des pratiques internationales, soulignant la nécessité de repenser un ordre mondial jugé dépassé.



« Ce Sommet qui s’inscrit dans la continuité du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète, et la perspective du Sommet de l’Avenir en septembre prochain à New York, nous interpelle sur l’urgence d’œuvrer de façon plus résolue à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) », a déclaré le Président Faye au Sommet des Jeux Olympiques du Développement durable.



Il a affirmé que cette rencontre devait provoquer une prise de conscience collective sur les injustices persistantes au sein d'un système mondial obsolète.



« Inspirée par l’idéal olympique, notre rencontre devrait sonner le réveil des consciences sur les iniquités persistantes d’un ordre mondial historiquement dépassé. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu », a-t-il ajouté.



Congés fiscaux abusifs



Dans son allocution, le chef de l’Etat a dénoncé l’évasion fiscale et les flux financiers illicites.



« Je pense à l’évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement », a-t-il lancé.



Le Président Faye a critiqué le traitement inéquitable de la dette des pays africains et le système de notation biaisé qui pénalise ces nations.



« Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette ainsi qu’au système de notation biaisé sur l’évaluation du risque concernant l’Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique, quand certains partenaires interdisent le financement à l’étranger de sources d’énergie fossile, y compris le gaz, alors qu’ils continuent d’utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon », a dit le Président Bassirou Diomaye Faye.