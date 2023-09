Sommet africain sur le climat : « le moment est en effet propice pour faire le point » (Macky Sall)

Le président Macky Sall est au Kenya pour prendre part au premier sommet africain sur le climat, en prélude à la COP 28 de Dubaï. Il a estimé que c’est en effet propice pour faire le point sur l’état de mise en œuvre des engagements sur le climat et convenir d’une position africaine commune.



« Je remercie le Président @WilliamsRuto pour son aimable invitation et pour l’accueil convivial qui nous a été réservé à l’occasion de ce premier sommet africain sur le climat, en prélude à la COP 28 de Dubaï. Le moment est en effet propice pour faire le point sur l’état de mise en œuvre des engagements sur le climat et convenir d’une position africaine commune », a posté le président Sall sur X, ex-twitter.