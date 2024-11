Sommet de l’OCI : le Président Bassirou Diomaye Faye à Riyadh du 10 au 12 novembre

Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Riyadh, en Arabie Saoudite, du 10 au 12 novembre 2024, selon un communiqué de la Présidence de la République du Sénégal.



Il participera, aux côtés de ses pairs de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI), au Sommet extraordinaire arabo-islamique prévu le 11 novembre, consacré à la situation en Palestine et au Liban.



Ce sommet vise à renforcer le soutien et la solidarité de la Oumma islamique envers ces deux pays et à promouvoir une paix durable dans la région.