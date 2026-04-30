Réception technique de l'aéroport de Ziguinchor : Déthié Fall avertit : « Plus aucun dépassement de délai ne sera toléré »

Les ministres Déthié Fall et Yankhoba Diémé ont procédé ce jeudi, à la réception technique de l’aéroport de Ziguinchor, marquant ainsi la réouverture officielle de l’infrastructure rénovée à la navigation aérienne.



Prenant la parole, Déthié Fall, ministre des Infrastructures a rappelé que cette échéance répond à un engagement pris devant les plus hautes autorités du pays. Le ministre a notamment insisté sur la nécessité, pour toutes les parties prenantes, de « s’aligner » sur cela afin de respecter les délais annoncés.



Selon lui, la nouvelle philosophie de travail adoptée par les autorités repose notamment sur un souci et de respect des délais, malgré des « discussions parfois houleuse, mais toujours orientées vers le respect des engagements pris »



Il a averti que cette rigueur va désormais s’appliquer à tous les projets d’infrastructures, précisant qu’aucun dépassement de délai ne sera toléré à l’avenir.



Le ministre des Infrastructures a également lancé un appel aux entreprises partenaires de l’État, les invitant à adopter cette même exigence, en démontrant leur capacité à exécuter des projets d’envergure dans les délais impartis sur l’ensemble du territoire national.



Évoquant les projets structurants dans la région, il a indiqué que cette infrastructure s’inscrit dans une dynamique plus large de réalisations, annonçant notamment la pose de la première pierre du second pont de Ziguinchor, le 31 juillet prochain.



Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a précisé que cette cérémonie porte sur la réception technique de l’aéroport de Ziguinchor et non son inauguration.



Il a assuré que « l’aéroport de Ziguinchor répond désormais aux normes internationales en matière de sécurité, de sûreté et de qualité des services, sans qu’aucune procédure n’ait été négligée, faisant de cette infrastructure un outil essentiel de désenclavement pour la région ».