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Alerte trafic : énorme bouchon de 8 km sur l'autoroute de l'Avenir après un accident, sortie Sebikotane recommandée



Alerte trafic : énorme bouchon de 8 km sur l'autoroute de l'Avenir après un accident, sortie Sebikotane recommandée
Un accident s’est produit ce jeudi à hauteur de Diamniadio, dans le sens AIBD vers Dakar. Quatre véhicules et un poids lourd sont impliqués. Selon le service de communication de l’autoroute de l’avenir, les interventions sont terminées et les voies sont à nouveau libres. Mais le bouchon atteint tout de même 8 km.
 
Les autorités conseillent donc aux usagers qui viennent de l’AIBD de prendre la sortie de Sebikotane, puis de réintégrer l’autoroute à l’entrée de Keur Ndiaye Lô.
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Moussa Ndongo

Vendredi 1 Mai 2026 - 00:22


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