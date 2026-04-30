Ligue Conférence : Pathé Ciss solide avec le Rayo, Ismaïla Sarr décisif avec Crystal Palace

Le Rayo Vallecano a pris l'avantage à l'aller face à Strasbourg. Ce jeudi, à domicile, les Espagnols s'imposent 1-0 en demi-finale aller de la Ligue Conférence. Un court mais précieux avantage avant le retour en France la semaine prochaine. Le Sénégalais Pathé Ciss, aligné en défense centrale, a parfaitement tenu sa place en muselant les attaquants alsaciens.



Dans l’autre demi-finale de la compétition, Crystal Palace a réalisé une très belle opération en s’imposant 3-1 lors de son déplacement à Cracovie pour affronter le Shakhtar. Ismaila Sarr avait ouvert le score après seulement 22 secondes de jeu.



Et si Ocheretko a égalisé dès le retour des vestiaires, Kamada puis Larsen ont scellé la victoire du club anglais qui devra donc assurer au match retour pour garder sa place en finale. Mais les coéquipiers de Jean-Philippe Mateta ont quasiment le plus dur.