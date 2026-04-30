Foot : Ismaïla Sarr inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Conference League

Ismaïla Sarr a encore frappé fort. En demi-finale aller de la Conference League, face à Shakhtar, il a ouvert le score au bout de 22 secondes de jeu. Et ce but restera dans les livres : c’est le plus rapide jamais inscrit dans l’histoire de cette compétition.



Avec ce nouveau chef-d’œuvre, L’international sénégalais atteint les 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 8 en Conference League en 11 matchs. Il devient le meilleur buteur actuel du tournoi.