Foot : Ismaïla Sarr inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Conference League

Ismaïla Sarr a encore frappé fort. En demi-finale aller de la Conference League, face à Shakhtar, il a ouvert le score au bout de 22 secondes de jeu. Et ce but restera dans les livres : c’est le plus rapide jamais inscrit dans l’histoire de cette compétition.
Avec ce nouveau chef-d’œuvre, L’international sénégalais atteint les 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 8 en Conference League en 11 matchs. Il devient le meilleur buteur actuel du tournoi.
Avec ce nouveau chef-d’œuvre, L’international sénégalais atteint les 18 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 8 en Conference League en 11 matchs. Il devient le meilleur buteur actuel du tournoi.
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