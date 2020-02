Sonatel, meilleure entreprise cotée en bourse

Tout espoir n’est pas perdu dans notre pays puisque, quand les entreprises traversent de mauvais moments avec des séries de licenciements qui touchent de grandes entreprises évoluant dans les BTP comme le CDE licencient à tour de bras, d’autres fleurons font la fierté du pays. C’est le cas de la Sonatel. La boite pilotée par Sékou Dramé a raflé ce samedi à Abidjan, le prix de la meilleure entreprise cotée en bourse.



C’était à l’occasion de la première édition des Brvm Awards. Le trophée a été remis au Directeur général de Sonatel, Sékou Dramé, par Daniel Kablan Duncan, le vice-président de la République de Côte d’Ivoire. La Sonatel a été primée pour la qualité de son information financière, sa gouvernance (comité d’audit, nombre de réunions…) et la vie boursière de son titre (liquidité, paiement du dividende, capitalisation…), selon une note de la cellule com' de l’entreprise.



Inutile de dire que le directeur général du Groupe Sonatel, Sékou Dramé, n’a pas boudé son plaisir. « Si nous devons cette récompense aux performances de Sonatel, nous devons également magnifier la qualité de nos relations avec la BRVM et considérons ce prix comme une stimulation supplémentaire pour aller encore plus loin et contribuer davantage à l’excellence du marché financier de l’Uemoa. Je voudrais les dédier à l’ensemble de mes collaborateurs du Groupe Sonatel et féliciter toutes les entreprises nominées et primées » a indiqué le Dg de la Sonatel.