Sonko à la nouvelle opposition : « na barr kouye opposéwou gueuneull… gnoune Thioky lagn kham »

Le Premier ministre et leader du parti Pastef a reçu ce mardi certains des artistes musiciens entre autres qui ont participé chacun à sa manière à la campagne électorale qui a porté le Président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays. A l’’entame de ses propos, Ousmane Sonko a précisé avoir reçu ces artistes en audience en sa qualité de leader de Pastef pour service rendu au parti lors de la campagne et non en tant que Premier ministre.



C’est d’ailleurs selon lui la raison pour laquelle il ne les a pas reçus à la primature. S’exprimant sur l’état de grâce, le leader de Pastef de déclarer : « Nous, on ne connait pas l’état de grâce. L’état de grâce c’est pour les faiblards. Quand on était du côté de l’opposition on avait pas bénéficié d’état de grâce.



Les dés sont jetés quiconque veut s’opposer n’a qu’à se lancer. Nous, ce que l’on sait c’est se battre et dans le bon sens du terme. On ne provoque personne, mais quiconque nous cherche, nous trouvera. Et c’est de cette façon que l’on compte gouverner le pays.



Qui veut s’opposer n’a qu’à le faire, on a n’en que dalle à faire de cette opposition, une opposition de sac à main, ne nous fait pas trembler. Une n’opposition qui vit avec l’espoir de voir la séparation de Sonko et Diomaye, on ne la calcule pas. On est serein et on dort tranquillement », a ironiquement lancé le leader de Pastef.



Ousmane Sonko a aussi annoncé la reprise des activités politiques du parti Pastef. Il a également indiqué qu’il poursuivra les rencontres avec tous les acteurs quel que soit leur domaines qui ont cru au projet malgré tout ce qu’ils ont subi.