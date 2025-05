Justice : Khady Thiam de “Dabish Pro” est libre

Alors que le parquet avait requis une peine de trois mois de prison avec sursis, Khady Thiam, plus connue sous le nom de « Dabish Pro » sur les réseaux sociaux, a finalement été relaxée ce lundi par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Poursuivie pour « collecte et diffusion illicite de données personnelles », l’entrepreneure était accusée d’avoir publié sur Facebook les photos et numéros de téléphone de clientes en défaut de paiement dans le cadre de ventes à crédit, notamment de téléphones iPhone. Son interpellation faisait suite à un signalement de la Commission des données personnelles (CDP) et à une enquête menée par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC).



Devant les enquêteurs, Khady Thiam avait reconnu être l’auteure des publications, tout en affirmant avoir agi avec le consentement des clientes, en vertu d’une décharge qu’elles auraient signée. « Je ne savais pas que ces publications pouvaient avoir des conséquences juridiques », avait-elle déclaré lors de son audition.