« L’Église catholique n’est pas encore prête à avoir un Pape noir » (Cardinal Théodore Adrien Sarr)

Le Cardinal Théodore Adrien Sarr a affirmé que l’Église catholique, tout comme le monde, n’est « pas encore prête » à accueillir un Pape noir. « Je n’ai pas honte de le dire, mais ça viendra », a-t-il confié au cours d’une interview accordée vendredi à l’Agence de presse sénégalaise (APS). Selon l’archevêque de Dakar, cette réalité s’explique par le manque de considération que subissent encore les hommes noirs dans de nombreuses régions du monde. « Vous voyez que dans beaucoup de pays du monde, le Noir n’est pas le mieux considéré, et je n’ai pas honte de le dire », a-t-il regretté.



Reconnaissant les valeurs d’égalité prônées par la foi chrétienne, le Cardinal Sarr a souligné cependant les limites humaines qui traversent même les institutions religieuses. « Même nous chrétiens, même nous Église, sommes des humains avec nos limites, nos faiblesses », a-t-il reconnu, insistant sur le fait que l’histoire du Vatican est encore dominée par les traditions occidentales.



Alors que plusieurs voix s’étaient élevées pour voir en l’élection du successeur du pape François une opportunité historique pour porter un cardinal africain au trône de Saint-Pierre, les attentes ont été déçues. Cités parmi les « papabili », le Congolais Fridolin Ambongo, le Ghanéen Peter Turkson et le Guinéen Robert Sarah n’ont finalement pas été choisis. C’est l’Américain Robert Francis Prevost, désormais Léon XIV, qui a été désigné au terme du conclave.



Pour le Cardinal Sarr, ce choix témoigne de l’influence encore forte de l’Occident au sein du collège cardinalice : « Ce sont vraiment les pays européens qui comptent le plus de papes... », a-t-il rappelé, tout en notant des évolutions : « C’est avec l’élection du Pape François, venu du bout du monde, que l’Hémisphère sud a donné à l’Église un Pape ».



Malgré sa conviction que le moment d’un Pape africain viendra, le cardinal refuse l’idée d’un système de rotation géographique pour la désignation du chef de l’Église. « Un système de rotation obéit à une organisation humaine. Or, ce n’est pas aux humains de choisir eux-mêmes qui serait le prochain Souverain pontife. Ce sont les cardinaux, inspirés par Dieu, qui doivent procéder, par la prière, à l’élection du Pape», conclut-il.