Injures contre Macky Sall : l'influenceur Kaïré arrêté devant la Dsc

L'influenceur Azoura Fall n'est pas le seul à être auditionné ce lundi, par les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Venu le soutenir, Kaïré a été lui aussi interpellé. Comme Azoura Fall, il est poursuivi pour le "l'injures contre Macky Sall.



Ce week-end, via un live sur Tik Tok, Kaïré a proféré des injures à l'encontre de l'ancien Président de la République, Macky Sall. L'influenceur et non moins militant du Pastef dénonçait la descente musclée des enquêteurs chez un ami de Azoura Fall.