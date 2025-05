Gaza: le Hamas annonce que l'otage israélo-américain Edan Alexander a été libéré

Une libération stratégique pour le Hamas

Les Brigades al-Qassam, la branche armée du mouvement islamiste Hamas, a annoncé lundi 12 mai avoir libéré l'otage israélo-américain Edan Alexander qui était retenu dans la bande de Gaza depuis les attaques sanglantes du 7 octobre 2023.« Les Brigades al-Qassam viennent de libérer le soldat sioniste et citoyen américain Edan Alexander, à la suite de contacts avec l'administration américaine, dans le cadre des efforts déployés par les médiateurs pour parvenir à un cessez-le-feu », a déclaré le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué. Une source proche du Hamas a déclaré à l'AFP qu'Eden Alexander avait été remis à la Croix-Rouge.Le Hamas a appelé l'administration Trump « à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la guerre brutale menée par le criminel de guerre Netanyahu contre les enfants, les femmes et les civils non armés à Gaza », a indiqué le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué avant une visite de Donald Trump cette semaine au Moyen-Orient. Donald Trump s'est envolé pour l'Arabie saoudite dans le cadre de sa première tournée au Moyen-Orient depuis son retour au pouvoir, qui l'amènera également au Qatar et aux Emirats arabes unis. Le président américain a décollé à bord d'Air Force One à destination de Riyad, depuis la base militaire Andrews dans la banlieue de Washington.Le Hamas avait annoncé son intention de libérer l'otage israélo-américain après avoir fait état de négociations directes avec les États-Unis à Doha. « Edan Alexander sera libéré dans le cadre des efforts déployés en vue d'un cessez-le-feu, de l'ouverture des points de passage et de l'entrée de l'aide et des secours à notre peuple à Gaza », indiquait alors le mouvement palestinien dans un communiqué.Avec cette libération, le Hamas se place d'abord comme un interlocuteur sérieux et privilégié des États-Unis. Le groupe islamiste se dit « prêt à entamer immédiatement des négociations intensives et à déployer des efforts pour parvenir à un accord final sur l’arrêt de la guerre ». Et ce alors que les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu sont au point mort avec Israël depuis des semaines.Le Hamas met dans le même temps Benyamin Netanyahou et Israël de côté, car ces discussions ont eu lieu en coulisses entre les Américains et le groupe islamiste directement. C'est un fait rare. La dernière fois qu'il y a eu des discussions directes entre ces deux parties, les Israéliens étaient furieux de ne pas avoir été impliqués. Les Américains avaient alors rétorqué qu'ils n'avaient pas besoin de la permission d'Israël pour négocier le sort des otages américains détenus dans la bande de Gaza.L'opposition israélienne, particulièrement celle qui accuse le Premier ministre israélien de continuer la guerre afin d'assurer sa survie politique à la tête du pays, s'est immédiatement emparé du sujet et le Hamas le sait.Cette libération n'arrive pas non plus totalement au hasard. Elle intervient à la veille de la tournée régionale de Donald Trump en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis où Gaza sera indéniablement au cœur des discussions.