Me Abdoulaye Tall alerte sur l'état de santé d’Azoura : « Il souffre de problèmes mentaux, de foie et de poumons »

Me Abdoulaye Tall, avocat d’Azoura Fall, s’est exprimé après l’audition de son client par la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Il a expliqué que l’interpellation d’Assane Gueye alias Azoura Fall, ainsi que celle d’El Hadj Ousseynou Diakhaté dit Kairé, est liée à des propos considérés comme « contraires aux bonnes mœurs » par les autorités. Il a tenu à rappeler que son client bénéficie, à ce stade de la procédure, de la présomption d’innocence.



L’avocat a également alerté sur la situation sanitaire préoccupante de son client. « Azoura Fall notamment en ce qui le concerne, est gravement malade et on a eu à déposer son dossier médical. Comme on en eu à rappeler son passé pénal ainsi que les percussions qui ont valu la dégradation de sa santé. Ce qui fait qu’il ne jouit pas de toutes ses facultés aussi bien mentales que physiques », a fait savoir la robe noire.



Et d’ajouter : « Sa détention carcérale a détérioré sa santé au point même qu’il souffre de problème de foie et de poumons ».



Me Tall lance un cri de cœur pour attirer l’attention des autorités judiciaires sur le cas Assane Gueye alias Azoura.



S’agissant de Ousseynou Diakhaté, dit Kairé, l’avocat a indiqué qu’il a été arrêté ce lundi, alors qu’il accompagnait Azoura Fall pour sa convocation. Selon Me Tall, Kairé est également poursuivi pour des propos jugés contraires aux bonnes mœurs.