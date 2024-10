Sonko après l'acceptation d'Amadou Ba pour le débat : "les dispositions obsolètes du code électoral ou du CNRA ne sauraient constituer un obstacle"

Le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, a réagi à l'annonce d’Amadou Ba, qui a accepté le débat auquel il avait été invité. Sonko se réjouit de cette réponse, mais exprime néanmoins sa surprise face aux déclarations de Ba, qui aurait évoqué des "rumeurs d’interdiction du débat par le CNRA" pour justifier une réponse qu’il qualifie de "timorée", accompagnée de conditions et d'évasions, "comme à son habitude", selon lui.



Pour Sonko, "les éventuelles lacunes du code électoral ou de la loi sur le CNRA, qui contiendrait des dispositions obsolètes concernant l'organisation de débats durant les élections au Sénégal, ne sauraient constituer un obstacle dirimant à la tenue de ce débat." Il ajoute : "Nous n'avons posé aucune condition à M. Amadou Ba. Qu'il en fasse de même."



Selon Ousmane Sonko, l'objectif est simple : "Chacun doit exposer ses arguments devant le peuple sénégalais le jour J. Je peux vous assurer que les stigmates de la mauvaise gestion de l’ancien Premier ministre seront aussi visibles que les rayures d’un zèbre. Tout est documenté, sourcé et appuyé par des rapports officiels irréfutables (y compris ceux qui l’ont mis en cause), et ces informations seront mises à la disposition du peuple sénégalais."