Sonko égratigne Tahirou Sarr et son discours nationaliste: « Ceux qui prétendent que nos problèmes viennent des Guinéens ou des Libanais se trompent»

Depuis Guédiawaye, en pleine campagne électorale, Ousmane Sonko a pris la parole pour clarifier sa position face au nationalisme. « Je voulais aborder avec vous, militants, l’idéologie qu’on appelle le nationalisme, » a-t-il déclaré. « Cette idéologie, lorsqu’elle est poussée à l’extrême, cause plus de tort que de bien dans un pays. Nous ne sommes pas nationalistes, nous sommes patriotes. Il faut faire la distinction entre nationalisme et patriotisme. Le patriotisme n’exclut personne. Le Sénégal est un pays d’ouverture et de tolérance, pas un pays d’ostracisme qui accuse des étrangers d’être la cause de tous les problèmes, sans même s’appuyer sur des faits. »





Sonko a également rappelé les propos discriminatoires visant certaines communautés : « Ceux qui prétendent que nos problèmes viennent des Guinéens ou des Libanais se trompent. Lors de ma sortie de prison, j’avais déjà demandé d’arrêter ces discours. Certains disaient qu’Amadou Ba n’était pas Sénégalais mais Guinéen. Je leur ai répondu qu’Amadou Ba est bien Sénégalais : né ici, ayant étudié ici, travaillé ici et exercé des fonctions au service de ce pays. C’est un Sénégalais rusé, peut-être, mais un Sénégalais tout de même. Quant à ceux qui parlent de la 'présence des étrangers' ici, ils ignorent même combien de Sénégalais vivent en dehors de nos frontières. »



Rappelons que Tahirou Sarr, candidat du Mouvement Nationaliste, a tenu des discours controversés, en particulier concernant la présence des étrangers au Sénégal, notamment des communautés guinéenne et libanaise. Son programme prône une série de mesures restrictives : une carte de séjour obligatoire pour tous les étrangers.