Sonko et Diomaye libres: la foule des Patriotes exulte au Cap Manuel

Une foule exulte au Cap Manuel ! Le concert de klaxons redouble d’intensité sur les lieux. Le sol se met à vibrer sous les pas de danse maladroits et empruntés des Patriotes après l'annonce de la Libération de leur leader Ousmane Sonko et de son candidat Bassirou Diomaye Faye.



Ils chantonnent tous, sous ce froid glacial, "Sonko hey, Sonko hey". L'on dirait un rassemblement pacifique encadré par les forces de l'ordre où tout est permis. Tel n'est pas le cas. Une manifestation de joie tout simplement. En attendant de voir l'ombre de leur leader Ousmane Sonko èclairer la nuit noire du Cap', les yeux des militants et sympathisants qui pétillent d'un bonheur indescriptible sont rivés sur la porte de sortie dans l'espoir de voir les deux hommes politiques humaient l'air de la liberté.



Rappelons que le maire de Ziguinchor a été arrêté en juillet 2023, avant d’être inculpé trois jours plus tard par un juge qui a ordonné son placement en détention pour « appels à l’insurrection et complot » contre l’État.



Bassirou Diomaye Faye, quant à lui a été arrêté en avril 2023 après avoir publié un post sur les magistrats.



Ces deux libérations interviennent à la suite de la promulgation de la loi portant amnistie générale.