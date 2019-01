Sonko met en garde le C25: "toute décision d'abstinence à cette élection serait complice"

A la veille de l’élection présidentielle de 2019, les ralliements s’annoncent de tous bords. Après celui de l’avocate Aissata Tall Sall du coté du pouvoir, c’est au tour de la plateforme «Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg», d’apporter son soutien à Ousmane Sonko. Un appui dont se réjouit ce dernier. Interrogé sur cette nouvelle alliance, le candidat du parti Pastef Les Patriotes a appelé les candidats recalés à afficher leur soutien aux principaux représentants de l'opposition.



« Vous avez démontré que votre mouvement est fondé sur des valeurs et principes, et non pas un entrepreneuriat politique comme on le sait tous. «Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg » et Pastef c’est deux faces d’une même pièce. On a exacte le même combat. Et je sais que prendre une décision d’abstinence à l’élection présidentielle serait complice. Et je pense votre vision colle exactement avec le notre », a déclaré le leader de Pastef, ce mardi 29 janvier face à la presse.



Convaincu que le système en place souffre d’une mal profond, le leader de Pastef qui est décidé à mettre en place un système opposé de celui du pouvoir en place, considère qu’au-delà de ses nouveaux intégrants, d’autres épousent son discours de Patriotes et c’est les professionnels de l’information qu’ils pointent de doigt. « je suis sûr que même les journalistes qui préfèrent être neutre à cause de leur profession adhèrent au discours des « Patriotes », a-t-il taquiné.