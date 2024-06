Sonko sur l'affaire Mame Mbaye Niang : « le rapport qu’on me cachait est aujourd’hui sur ma table »

Animant la conférence de presse de la jeunesse patriotique du Sénégal, le leader de Pastef est revenu sur l’affaire qui l'opposait à l’ancien ministre Mame Mbaye. D’après Ousmane Sonko, le rapport dont il faisait allusion lors de sa sortie et qui lui a valu la plainte de Mame Mbaye Niang, est aujourd’hui sur sa table de Premier ministre.



L’ancien ministre du Tourisme sous Macky Sall, Mame Mbaye Niang a -t-il du souci à se faire ? En tout cas, il semble qu’il n’est pas dans la liste de ceux que Ousmane Sonko a « pardonné ». Ce dimanche le leader de Pastef est revenu sur le rapport qui est à l’occasion du dossier juridique qui les opposait.

« Le rapport qu’on me cachait est aujourd’hui posé sur ma table, et je le remettrai à la justice au moment venu. A cause de ce dossier, on m’a empêché d’être candidat à la présidentielle. Des gens sont morts et d’autres blessés. Les vitres de ma voiture ont été cassées. J’ai été gazé en me rendant au tribunal pour répondre à la convocation de la justice », a souligné Sonko.