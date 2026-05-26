Sonko sur le nouveau Premier ministre : «C'est un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué»

L’ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, a été plébiscité ce mardi à la tête de l’Assemblée nationale, avec 99,25% (soit 132 pour), 72 heures après son limogeage. Dans son discours de remerciement, il a assuré que son successeur, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô, est un homme «compétent», dans un contexte où le nouveau locataire de Primature faisait l’objet de critiques virulentes de la part des membres de Pastef (pouvoir).



«Je peux témoigner que c'est un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué (…) Je l’ai fait nommer Secrétaire général du gouvernement et avec lequel j'ai cheminé pendant un an et demi. Il a abattu un travail colossal», a d’abord clarifié le Premier ministre. Il a cependant avant admis avoir «certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette et d'autres questions similaires».



Dans la foulée de sa nommination, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô avait affirmé sa détermination à gouverner sous la base du Programme de Pastef et de la Coaltion Diomaye Président. Ousmane Sonko est revenu sutr le sujet et en a profité pour recadrer son successeur. «La seule référence du socle Pastef dans un discours ne confère pas légitimité du parti Pastef», a dit Ousmane Sonko, sous les acclamations de ses collègues députés.