Présidence de l’Assemblée nationale : Ousmane Sonko candidat unique, après sa réinstallation par les députés

L'ancien Premier ministre, Ousmane Sonko, a été réinstallé en qualité de député, à l'Assemblée nationale, ce mardi matin, sous les acclamations qui ont duré une dizaine de minutes, de la part des députés de la majorité présidentielle. L'ancien Président du parlement, El Malick Ndiaye, qui dit avoir démissionné "après une réflexion mûrie", a lui aussi été acclamé par les députés, après une accolade avec son potentiel successeur, Ousmane Sonko.



Dans la foulée, le Pastef (130/165 députés) a proposé la candidature de Ousmane Sonko à la Présidence de l’Assemblée nationale, alors que l’opposition continue de dénoncer la procédure. Face à ce qu'ils considèrent comme un «coup d’Etat constitutionnel», les opposants ont décidé de boycotter le vote. Aissata Tall Sall, présidente du groupe Takku Wallu, et ses collègues dont Thierno Alassane Sall et Abdou Mbow ont quitté l'hémicycle.