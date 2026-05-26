Réintégration de Sonko : l’opposition parlementaire participe aux travaux de la séance plénière

Depuis le déclenchement de la procédure de réintégration de Sonko à l’Assemblée nationale du Sénégal, les députés de l’opposition ont constamment dénoncé une procédure «illégale» et un «coup d’Etat» institutionnel. Avant ces critiques, ils avaient boycotté la dernière séance de «Questions d’actualité» du vendredi 22 mai, quelques heures avant le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko.



Ce mardi 26 mai, ils participent aux travaux de la séance plénière qui doit consacrer la réintégration de Sonko, ainsi que l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale.



Les opposants Abdou Mbow, Anta Babacar Ngom, Aissata Tall Sall, Pape Djibril Fall et bien d’autres sont bien présents dans l’hémicycle, selon les informations de nos reporters sur place. Des soutiens de Ousmane Sonko sont aussi présents dont l’ancien ministre Daouda Ngom et Maître Ciré Clédor Ly, le plus ancien et le plus expérimenté des avocats qui ont défendu l’ancien Premier ministre lors de ses différents procès.