Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Réintégration de Sonko : l’opposition parlementaire participe aux travaux de la séance plénière



Réintégration de Sonko : l’opposition parlementaire participe aux travaux de la séance plénière
Depuis le déclenchement de la procédure de réintégration de Sonko à l’Assemblée nationale du Sénégal, les députés de l’opposition ont constamment dénoncé une procédure «illégale» et un «coup d’Etat» institutionnel. Avant ces critiques, ils avaient boycotté la dernière séance de «Questions d’actualité» du vendredi 22 mai, quelques heures avant le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko.

Ce mardi 26 mai, ils participent aux  travaux de la séance plénière qui doit consacrer la réintégration de Sonko, ainsi que l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale.

Les opposants  Abdou Mbow, Anta Babacar Ngom, Aissata Tall Sall, Pape Djibril Fall et bien d’autres sont bien présents dans l’hémicycle, selon les informations de nos reporters sur place.  Des soutiens de Ousmane Sonko sont aussi présents dont l’ancien ministre Daouda Ngom et Maître Ciré Clédor Ly, le plus ancien et le plus expérimenté des avocats qui ont défendu l’ancien Premier ministre lors de ses différents procès.
Autres articles

Charles KOSSONOU

Mardi 26 Mai 2026 - 11:02


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter