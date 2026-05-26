Réintégration de Sonko à l’Assemblée nationale : le président Faye a-t-il saisi le Conseil constitutionnel pour avis ?

Selon les informations du quotidien Les Échos, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, aurait discrètement «saisi les sept sages pour demander un avis sur la légalité» de la réintégration de l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale.



Ces révélations interviennent alors qu’une procédure de sa réintégration a été enclenchée et pourrait aboutir, sans grande surprise ce matin, au regard de la large majorité de Pastef (130/165 députés) à l’Assemblée nationale.



Dans la foulée de sa réintégration, l’élection de Ousmane Sonko est pressentie à la tête de l’Institution, dans un contexte politique marqué par des tensions avec le Président Diomaye Faye. Pour l’heure, difficile de savoir si l’opposition parlementaire participera aux travaux, alors qu’elle dénonce une réintégration «illégale» de Sonko et un «coup d’Etat constitutionnel».