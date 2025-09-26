Sortie de Madiambal Diagne : les chefs de la DIC et du commissariat spécial de l’AIBD relevés de leurs fonctions

La sortie du territoire de Madiambal Diagne a entraîné des mesures conservatoires au sein des forces de sécurité. Dans un communiqué rendu public ce 26 septembre, le ministère de l’Intérieur a annoncé le relèvement temporaire de leurs fonctions des chefs de la Division des Investigations criminelles (DIC) et du Commissariat spécial de l’Aéroport international Blaise Diagne.





Selon le ministère, Madiambal Diagne, alors sous le coup d’un avis de recherche, d’interpellation et d’une interdiction de sortie du territoire émis par une autorité judiciaire compétente, a pu quitter le pays dans des circonstances encore non élucidées, après s’être présenté dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025, aux formalités de départ d'un vol à l'Aéroport international Blaise Diagne.



Le ministre de l’Intérieur précise que des instructions avaient été données pour une vigilance accrue à tous les échelons sécuritaires concernés, depuis la prise de la mesure d'opposition.



En attendant les conclusions de l'enquête interne ouverte pour déterminer les conditions de la sortie et situer éventuellement toutes les responsabilités, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a, à titre conservatoire, décidé de relever de leurs fonctions les chefs de la Division des Investigations criminelles et du Commissariat spécial de l'Aéroport international Blaise Diagne, renseigne le communiqué.



Le ministre ajoute que si des « manquements ou complicités sont établis, des sanctions appropriées seront prises ».

