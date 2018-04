Sortie de la première promotion de l'UVS : 465 diplômés honorés

La sortie de la première promotion de l’UVS a été célébrée ce week-end au Grand Théâtre. A l’occasion, 465 récipiendaires issus de 5 filières : Anglais, Mathématiques appliquées à l’informatique, Sciences économiques et de gestion, Sciences juridiques et politiques et Sociologie, ont été honorés.

Ces heureux diplômés proviennent des ENO (Espace numérique ouvert) de Bignona, Dakar, Thiès, Ziguinchor, Diourbel, Kaolack, Kolda, Mbao, Guédiawaye, Mbour, Podor et Saint-Louis.



Venu assister à la cérémonie ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a rappelé toute l’inquiétude qui animait les étudiants après la création de l’université en 2013 avant de féliciter vivement tous les récipiendaires qui ont cru au projet et qui voient aujourd’hui leurs efforts récompensés.



« Vous vous en êtes sortis avec brio. Bravo, vous avez du mérite », a lancé Pr Mary Teuw Niane à l'encontre des diplômés avant de les exhorter à être ambitieux et refuser la facilité.



Pour sa part, le coordonnateur de l’Université virtuelle du Sénégal ( UVS), Pr Moussa Lô, a promis, à tous les premiers licenciés, l’accompagnement de leur université dans la recherche d’un premier emploi et le soutien de projets pour les entrepreneurs. Il a, par ailleurs rappelés que les Masters sont automatiquement ouverts à tous les diplômés qui souhaiteraient une poursuite d’études.