Sortie du bâtonnier de l'ordre des avocats : l'Ums recadre Me Mbaye Guèye

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’Ums dénonce les attaques personnelles et les menaces proférées à l'endroit des magistrats de parquet. « le 22 mai 2019, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats à fait de graves déclarations à l’encontre des magistrats du parquet qu'il accuse d’arrestations illégales. Par ailleurs, il a fait des menaces de déballages et a accusé le Procureur de la République de Dakar d’avoir instruit la violation délibérée du Règlement n°5/CM/UEMOA dans l’affaire Khalifa Sall ».



Elle rappelle qu' « aucune disposition légale n’interdit une arrestation devant la prison et qu'’en tout état de cause, les divergences de vues qui sont le propre du débat judiciaire doivent trouver leur solution à travers l’exercice des voies de recours». Toutefois, elle juge inacceptable qu'« une personne, fût elle, bâtonnier, puisse s’ériger en censeur des magistrats et brandir contre eux des menaces».

« L’Ums en appelle au sens de la retenue et de la responsabilité de tous», informe la même source.