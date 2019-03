Sorties médiatiques de militaires à la retraite : Augustin Tine menace

Tout homme ayant eu à porter la tenue militaire, qu'il soit en service ou à la retraite, qui décide de se soustraire à l'omerta risque gros. C'est le rappel qu'a tenu à leur faire le ministre des Forces armées.



Augustin Tine qui fustige ainsi les sorties dans les réseaux sociaux de réservistes ou de retraités. En effet, depuis quelques temps, on constate la récurrence des interventions via les réseaux sociaux, qui ont tendance à donner leur opinion sur la marche du pays. A en croire M. Tine, «ces interventions de façon récurrente dans les réseaux sociaux des militaires à la retraite, pour exprimer dans la plupart des cas des opinions politiques, sont en violation flagrante des lois et règlements en vigueur».



Et, rappelle-t-il, «La loi 2018-28 du 28 juillet abrogeant et remplaçant l'article 19 de la loi 70-23 du 6 juin 1970 portant organisation générale de la défense nationales qui dispose que les officiers admis à la retraite sont assujettis aux obligations militaires jusqu'à l'âge de 65 ans».