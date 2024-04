Soudan: cinq ans après sa destitution, où est l’ex-président Omar el-Béchir?

Selon une source sécuritaire, Omar el-Béchir se trouverait toujours à Khartoum, à l’hôpital militaire d’al Alya, plus précisément à Omdurman plus précisément. C’est un secteur contrôlé depuis le début de la guerre par les forces armée soudanaises du général al Burham.



Destitué et arrêté par les militaires il y a cinq ans le 11 avril, Omar el-Béchir est incarcéré quelques jours plus tard à la prison de Kober. Il s’agit de l'une des plus grandes et des plus anciennes du Soudan, située à Khartoum-Nord. Inculpé pour « le meurtre de manifestants », puis pour corruption, il est condamné à deux ans de prison pour détournement de fonds. Cela dans l’attente de l’ouverture de ses autres procès.



En réalité, même emprisonné, Omar el-Béchir passait beaucoup de temps à l'hôpital, rapportent certaines sources.



Quand la guerre éclate dans la capitale, il y a an, l’ancien dictateur se trouvait toujours à Kober, selon l'armée. Mais alors que les combats font rage, la prison est attaquée et de centaines de prisonniers s’échappent, dont un proche collaborateur d’Omar el-Béchir.



Quelques jours plus tard, l’armée indique alors dans un communiqué avoir transféré l’ancien chef d’État. Âgé de 80 ans, il est désormais à l'hôpital militaire d’al-Alya, où il est en sécurité.