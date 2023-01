Soudan et Tchad veulent renforcer la sécurité à leur frontière commune

Ce 29 janvier 2023 a eu lieu une rencontre entre le Soudan et le Tchad. Le président de la transition soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, était en effet à Ndjamena, où il y a discuté avec son homologue Mahamat Idriss Déby. Il a été question de diplomatie, d’économie, et surtout de sécurité.



Les deux chefs d’Etat ont indiqué vouloir renforcer la force mixte Tchad-Soudan. Une force créée en 2005 pour patrouiller les 1.000 kilomètres de frontières communes et qui est tombée en léthargie ces dernières années.



Ils disent vouloir renforcer les échanges, notamment en matière d’informations et de renseignements entre les services de sécurité des deux pays, ainsi que la coopération judiciaire.



Les incidents à la frontière sont réguliers

Cette volonté d’accentuer les échanges intervient alors que les incidents à leurs frontières communes sont réguliers.



Pour rappel, il y a six mois, un vol de bétail avait dégénéré en affrontements intercommunautaires, et s’était soldé par une trentaine de morts.



Et puis il y a cette autre inquiétude pour Ndjamena, souligne un chercheur : des informations récentes font état de la présence de groupes armés et surtout d'une nouvelle rébellion dans le sud du Tchad, cette fois-ci à la frontière avec la Centrafrique. À terme Ndjamena voudrait également réactiver sa coopération sécuritaire avec Bangui.



Pour finir, les chefs d’État ont décidé de tenir un forum sur la sécurité et le développement avant la fin de l’année à Abéché.