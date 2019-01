Soumbédioune: les pêcheurs barrent la corniche pour réclamer du carburant

Les pêcheurs de Soumbédioune, un site traditionnel de pêcheurs au cœur de la capitale sénégalaise, situé sur la corniche ouest de Dakar, ont barré la route ce samedi matin pour réclamer du carburant, pendant que ceux de Thiaroye sur mer menacent de descendre dans la rue pour la même raison, informe la Rfm.



"Nous sommes là pour dénoncer un phénomène néfaste aux pêcheurs. Le manque de carburant. Cela fait près de deux mois les pêcheurs ne peuvent pas aller en mer et ils n'ont que leur pirogues pour satisfaire les besoins de leurs familles et les populations", affirme leur porte-parole



"Nous avons été jusqu'à contactés la SAR (Société africaine de raffinage, en charte de l'octroi du carburant), ils nous ont fait savoir qu'ils n'ont pas eu de rupture depuis très longtemps, et ils travaillent comme d'habitude. Et nous, nous n'avons pas eu d'information au niveau de l'Etat", a-t-il ajouté, tout en précisant qu'ils prendront leur "patience en mal", si l'Etat ne réagit pas.