Sous-marin Titan dans l’Atlantique nord : Suleman Dawood était le plus jeune des passagers

Elle n’a pas été surprise quand son frère a décidé de participer à l’expédition d’OceanGate: “C’était son voeu le plus cher, son plus grand rêve”... avant l’épilogue tragique. “Je ne réalise toujours pas. C’est tellement irréel, comme si j’étais coincée dans un mauvais film, sans la moindre issue”, sanglote-t-elle en évoquant les recherches et cette course contre-la-montre désespérée. Elle se console en se disant que son frère et son neveu n’ont sans doute pas souffert et que tout s’est joué en quelques secondes.



Riche famille pakistanaise

Suleman Dawood et son père Shahzada, 48 ans, vice-président du conglomérat Engro, basé à Karachi, appartenaient à l’une des plus riches familles du Pakistan. Ils avaient également la nationalité britannique. Suleman avait d’ailleurs étudié à l’université de Glasgow, en Écosse (Glasgow University Business School). Shahzada était marié à la psychologue Christine Dawood. Ils avaient deux enfants: Suleman et Alina.