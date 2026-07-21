Soutien à Macky Sall: le président Diomaye «renforce la critique» sur les accusations de trahison (Dr Papa Fara Diallo)

Après plusieurs mois d’indécision, le chef d’Etat sénégalais, Diomaye Faye, a décidé de soutenir son prédécesseur Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (0NU). Au cours d’une interview à RFI, Dr Papa Fara Diallo, maitre de conférences en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, a estimé que cette décision «renforce la critique» sur les accusations selon lesquelles Diomaye aurait trahi la confiance des électeurs et de son parti Pastef (majorité parlementaire).



«Voir qu’on a déroulé le tapis rouge à Macky Sall au palais de la République, c'est quelque chose que le parti Pastef digère très mal. Et par conséquent, Ousmane Sonko digère très mal cela. Oui, clairement (une trahison, ndlr). En posant ce genre d'acte, il est en train de mettre de l'eau dans le moulin des critiques, et donc de renforcer la critique du parti Pastef», a dit l’enseignant, ajoutant que Diomaye avait pris des engagements qu’il «est en train de fouler aux pieds à cause de considérations électoralistes».



Quel bénéfice Diomaye peut-il tirer de cette situation ?



Pour l’Enseignant-chercheur, le soutien du chef d’Etat répond à des objectifs liés à sa réélection en 2029. «Diomaye Faye est dans une logique de construire une grande coalition autour d'une majorité présidentielle. Il est en train de ratisser large, c'est-à-dire de recruter des militants, des maires de l’Alliance pour la République (APR, opposition), dont Macky Sall reste toujours le président du parti», a-t-il précisé. Le soutien à Macky Sall lui permettra donc de bénéficier d’une «neutralité bienveillante de l'APR, mais aussi probablement d'un soutien formel» pour les élections municipale et législative (probable) de 2027.



En ce qui concerne la candidature de Macky Sall à l’ONU, le Dr Papa Fara Diallo se dit néanmoins pessimiste quant à une issue favorable. «Je ne pense pas que le soutien (du Sénégal) va fondamentalement changer la donne. L'Union africaine n'a pas soutenu officiellement la candidature du président Macky Sall. Le président Bassirou Diomaye Faye a aussi attendu trop longtemps. Dans tous les cas, le président Macky Sall avait besoin d'avoir le soutien de son pays. Il a été président pendant 12 ans. Certes ça peut avoir une influence. Mais l'influence pour moi ne serait pas une influence décisive», a-t-il conclu.