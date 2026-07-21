UNACOIS Yeessal salue le soutien de Bassirou Diomaye Faye à la candidature de Macky Sall à l'ONU

Dans un communiqué daté du 21 juillet, le président national de l'UNACOIS Yeessal, Cheikh Cissé, a adressé, au nom des membres, partenaires et sympathisants de l'organisation, ses « plus chaleureuses et sincères félicitations » au chef de l'État. Il salue un geste qu'il qualifie de « hautement républicain, patriotique et rassembleur », estimant que cette décision témoigne d'un engagement en faveur du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale.

L'organisation considère que si cette « candidature venait à être couronnée de succès, ce serait avant tout une victoire pour le Sénégal et pour l'Afrique ».

Dans son communiqué, l'UNACOIS Yeessal appelle également les forces vives de la Nation, les acteurs politiques, économiques et sociaux, ainsi que l'ensemble des citoyens, à faire preuve « d'unité et à soutenir toute initiative susceptible de promouvoir l'image et les intérêts du Sénégal sur la scène internationale ».

Cheikh Cissé renouvelle enfin ses félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye pour cette décision qu'il qualifie d'historique et réaffirme l'attachement de l'UNACOIS Yeessal « aux valeurs de patriotisme, d'unité nationale et de solidarité qui doivent guider l'action publique au service exclusif du Sénégal».

L'Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal (UNACOIS Yeessal) a exprimé sa satisfaction à la suite du soutien officiel apporté par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la candidature de l'ancien chef de l'État, Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU).