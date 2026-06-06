Malick Gakou officialise la fusion du Grand Parti avec le Pastef

Malick Gakou a officialisé la fusion de sa formation, le Grand Parti, avec Pastef-Les Patriotes, actant ainsi l'intégration de ses militants au sein de la principale force politique au pouvoir. Dans une déclaration solennel, l'ancien ministre a affirmé que « cette décision n’est ni un renoncement à notre histoire ni un abandon de nos valeurs », l'inscrivant plutôt sous le sceau de « l’expression d’une volonté commune de rassembler les forces patriotiques, de consolider les acquis du changement et de contribuer pleinement à la réalisation des profondes transformations attendues par le peuple sénégalais».







Cette fusion marque une convergence politique totale avec le parti d'Ousmane Sonko, dont le leader du Grand Parti a tenu à saluer « le leadership, la résilience, le courage et la constance ». Selon lui, « face aux épreuves, il a su demeurer fidèle à ses convictions et porter avec détermination l’espérance de millions de Sénégalaises et de Sénégalais », permettant ainsi à leurs chemins de se rejoindre « autour d’une même ambition : servir le Sénégal avec sincérité, responsabilité et dévouement ».







Après avoir exprimé sa gratitude envers ses militants qui ont porté « avec dignité, loyauté et détermination [leur] idéal politique », Malick Gakou a scellé ce tournant comme le choix « de l’unité, de la responsabilité et de l’efficacité au service exclusif du Sénégal ». Il a conclu son message par un appel à la mobilisation générale. « L’histoire continue. Le combat continue. Le Sénégal nous appelle à être à la hauteur de ses espérances. Vive l’unité des forces patriotiques. Vive la République. Vive le Sénégal », a -t- il souligné.

