Soutien à un candidat de l'opposition: Khalifa Sall mis dans un dilemme

Khalifa Sall, candidat recalé par le Conseil constitutionnel, malgré le dépôt d'un recours de ses mandataires pour valider sa candidature à la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019, est très convoité ces derniers jours par les candidats de l'opposition.



Hormis Issa Sall du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), Idrissa Seck, Oumane Sonko et Macdické Niang, ont rendu visite à l'ex-maire de Dakar à la prison de Rebeuss; où il séjourne depuis deux ans, dans le cadre du détournement de deniers publics d'un montant de 1,8 milliard Fcfa de la caisse d'avance de la mairie de Dakar.



Tous ces candidats ont promis de le libérer, une fois élu au soir du 24 février 2019. Mais, selon le journal Les Echos qui cite une source proche, M. Sall n'a encore rien promis. " Tout ce que le maire leur a dit, c'est qu'il va consulter d'abord la base, vu qu'il n'est pas du genre à prendre des décisions tout seul", révèle un de ses proche.



Cette course envers lui en vu d'obtenir son soutien met en quelque sorte Khalifa Sall dans un dilemme. Tout compte fait, sa position sera dévoilée dans les jours à venir.