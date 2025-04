Souveraineté alimentaire : le Colonel Wardini plaide pour une implication stratégique des Forces de défense et de sécurité

Face aux multiples défis que connaît le Sénégal dans sa quête de souveraineté alimentaire, le Colonel Antoine Wardini, ancien directeur de la Direction de l'information et des relations publiques des armées (DIRPA), appelle à une mobilisation accrue des Forces de défense et de sécurité (FDS). Dans une tribune intitulée « En route vers la souveraineté alimentaire », le militaire à la retraite, aujourd’hui conseiller technique au ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, estime que les FDS doivent jouer un rôle stratégique dans la relance du secteur primaire.



"Le Sénégal est confronté à un défi crucial : assurer sa souveraineté alimentaire face à des chocs multiples – climatiques, sécuritaires et économiques. Dans ce combat pour nourrir durablement notre population, il est temps de mobiliser toutes les forces vives de la nation", écrit-il.



Selon lui, les FDS disposent d’atouts majeurs tels que leur rigueur, leur sens du devoir patriotique et leur présence sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones les plus reculées ou sensibles. Des qualités qui, d’après le colonel Wardini, peuvent être mises au service de la production agro-pastorale.



S’appuyant sur des modèles existants, l’ancien chef de la Zone militaire numéro 1 cite le Nigéria et le Rwanda comme exemples de pays ayant intégré les forces de sécurité dans leur stratégie agricole. Dans ces États, les FDS participent activement au développement du secteur primaire, notamment par la sécurisation des zones rurales et l’implication directe dans certaines activités agricoles.