Souveraineté monétaire : "Nous n'allons jamais renoncer à la quête de notre propre monnaie" (Président Diomaye)

Le président de la République, M. Diomaye, a réaffirmé ce vendredi son engagement ferme à poursuivre la quête d’une souveraineté monétaire pour le Sénégal. Lors de son entretien avec des journalistes de la presse nationale au palais présidentiel, il a souligné l'importance de disposer d’une monnaie propre pour garantir le développement économique du pays. "Quand on n'a pas la souveraineté de sa monnaie, on ne peut pas se développer", a-t-il martelé.



Cette déclaration intervient dans un contexte où le Sénégal, comme de nombreux autres pays de la région, utilise le Franc CFA, une monnaie liée à l'euro et gérée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Bien que le Franc CFA ait joué un rôle important dans la stabilité monétaire et économique de la région, le Président Diomaye a insisté sur le fait que la véritable indépendance économique passe par le contrôle de sa propre monnaie.



Le Président a également évoqué le processus en cours au sein de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui vise à créer une monnaie commune pour les pays membres. Cependant, M. Diomaye a exprimé des réserves concernant la lenteur de ce processus : "Le processus de la CEDEAO pour la gestation d'une monnaie commune est lent. Nous avons trouvé une avancée au niveau de l'UEMOA, mais les choses piétinent du côté de la CEDEAO", a-t-il constaté.



L'Union économique et monétaire ouest-africaine(UEMOA) a effectivement fait des progrès dans la gestion économique régionale, notamment au niveau de la BCEAO, mais les avancées au sein de la CEDEAO, qui inclut une gamme plus large de pays, sont moins tangibles. Cette situation suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'une mise en œuvre rapide de cette monnaie commune régionale.



Dans cette optique, le Président a insisté sur la position du Sénégal. Selon lui, le pays reste attaché à l'idée d’une monnaie commune dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO, entités avec lesquelles il partage l’ambition d’aboutir à une telle monnaie. Il a précisé que le pays continuerait à œuvrer dans cette direction tout en étant réaliste quant aux défis institutionnels et politiques qui freinent actuellement la mise en place de cette monnaie unique régionale.