Spécial 8 mars avec Ami Dia, la militante de Pastef, emprisonnée dans l'affaire "Force Spéciale"...Regardez !

Elle a été révélée au grand public avec l’affaire dite « Force spéciale ». Militante de Pastef Guédiawaye, Ami Dia est à l’honneur pour cette journée de 8 mars dédiée aux droits des femmes. Racontée par sa mère, « Ami était une femme casanière jusqu’à sa rencontre avec ce parti de l’opposition ». Huit mois, dans les liens de détention, sa maman est revenue sur l’arrestation de sa fille et comment elle vit son absence. Des témoignages sur le leader de Pastef, Ousmane Sonko avec qui, elle a partagé le service Impôts et Domaines des Parcelles Assainies avec tous les avantages et acquis que les employés ont eu à bénéficier grâce au maire de Ziguinchor à la tête de leur syndicat.



Trouvée chez elle à Guédiawaye, Maty Diagne s'apprête à aller à la prison du Camp Pénal pour rendre visite à sa fille. Elle prend le temps de nous accorder un entretien au cours duquel, elle confie son chagrin et fait montre d'une foi inébranlable face à l'épreuve. Regardez !

Fana CiSSE

