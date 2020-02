Stade Renais: Mbaye Niang très touché par l’éviction du président Olivier Letang

Que personne n'oublie tout ce qui a été fait pour ce club, qui a conçu l'équipe actuelle et tout ce qui fait que c'est devenu un club respecté en Europe. Dont MOI

— M'Baye Niang (@MBaye9Niang) February 7, 2020

En colère après le licenciement du président Olivier Létang, deux joueurs du Stade Rennais auraient dans un premier temps refusé de s’entraîner vendredi.Il s’agirait du latéral droit Hamari Traoré et de l’attaquant M’Baye Niang (25 ans, 22 matchs et 8 buts en L1 cette saison). le premier cité a d'ailleurs démenti l'information sur Twitter en affirmant qu'il était bien présent à l'entraînement avec son coéquipier Niang. Ce dernier s'est également invité dans la discussion pour afficher son soutien à son ancien patron.« Que personne n’oublie tout ce qui a été fait pour ce club, qui a conçu l’équipe actuelle et tout ce qui fait que c’est devenu un club respecté en Europe. Dont MOI », a publié l’international sénégalais, touché par le départ du dirigeant qui a cru en lui.