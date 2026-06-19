Statut d’observateur permanent à l'ONU : l'APF entame les démarches

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a officiellement entamé des démarches diplomatiques à New York pour obtenir le statut d’observateur permanent auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies. Présent à cette réunion, El Malick Ndiaye a annoncé avoir participé à une série de consultations de haut niveau aux côtés d’Amelia Lakrafi, déléguée générale de l’APF, et des membres du bureau de l’organisation, afin de préparer cette candidature.



Pour soutenir cette initiative, la délégation a mené des séances de travail avec plusieurs partenaires institutionnels et diplomatiques. Les discussions ont notamment impliqué l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ainsi que les représentations permanentes de neuf pays auprès de l'ONU : le Sénégal, le Qatar, la France, le Canada, l’Andorre, la Côte d’Ivoire, le Maroc, l’Arabie saoudite et la Guinée équatoriale.



« Ces échanges ont permis de présenter les fondements et les ambitions de cette candidature, qui constituerait une avancée majeure pour la Francophonie parlementaire en renforçant sa visibilité, son influence et sa contribution aux grands enjeux de paix, de sécurité et de gouvernance mondiale », a indiqué l’ex- président de l’assemblée nationale du Sénégal.