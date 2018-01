Stock City vs Newcastle: Diamé titulaire, Mame Biram Diouf sur le banc, Henry Saivet pas sur la feuille de match

Les sénégalaise du championnat anglais connaissent des fortunes diverses. Dans le match qui oppose Stock City et Newcastle ce lundi 1er janvier, l'ancien capitaine des "Lions", Mohamed Diamé, est le seul titulaire des 3 internationaux sénégalais concernés par la rencontre.



D’habitude titulaire avec Stock, Mame Biram Diouf est aujourd’hui laissé sur le banc par son coach. Henry Saivet, quant à lui, n'est même pas sur la feuille de match.



Le score est encore nul et vierge, après 28 minutes de jeu entre Stoke et Newcastle.