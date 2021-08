Stratégie pecadom des cas de Covid-19 : « Plus de 37.000 patients ont été guéris à domicile » (Spécialiste)

La stratégie de la prise en charge à domicile des cas de Covid-19, recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) depuis la première vague, a été adopté par le Sénégal « pour désengorger les structures hospitalières ». Selon le Directeur de la lutte contre la maladie sur la pecadom (prise en charge à domicile), Dr Babacar Gueye, « 37.088 patients ont été guéris dans les domiciles depuis l’adoption de cette stratégie au mois de juin 2020 ».



« Jusqu’à hier (samedi 7 août), nous sommes à 37.088 patients qui ont été guéris à travers la stratégie Pecadom soit un taux de guérison de 84% », a déclaré Dr Guèye lors de sa prise de parole ce dimanche en marge du point du jour sur la situation de la pandémie à Covid-19.



« Le traitement de la Covid-19, est un traitement au cas par cas »



Dans son intervention, le Directeur de la lutte contre la maladie sur la pecadom a tenu à faire une précision de taille aux personnes vivant avec des patients de Covid-19 traités à domicile : « le traitement de la Covid-19 est un traitement au cas par cas, ce n’est pas parce que nous sommes dans une même maison mon frère et moi, il a pris telle ordonnance que moi quand j’ai la Covid-19 je prends la même ordonnance », a-t-il souligné.



Autre précision faite, c’est par rapport à l’ordonnance qui circule sur les réseaux sociaux sur laquelle une dizaine de médicaments y ont été prescrits et qui est supposée venir du ministère de la Santé. Le Directeur de la lutte contre la maladie sur la pecadom se porte « en faux » et précise que : « le ministère de la Santé ne fait pas la promotion de l’automédication ».