Succès populaire pour la clôture de la Semaine olympique

Les Sénégalais se sont approprié les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La forte participation à la randonnée populaire de ce dimanche en atteste. Bakary Sarr, ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement, l'a affirmé au terme de l'événement.



Pour le ministre, cette forte mobilisation prouve que les JOJ sont déjà un projet porté par tout un peuple. C’est un signal fort de la capacité du Sénégal à réussir le premier événement olympique sur le continent africain. Bakary Sarr a salué l’engagement des citoyens et le travail des organisateurs, des médias, des bénévoles et des forces de sécurité. La randonnée a mis en avant les valeurs de cohésion sociale et de vivre-ensemble du pays.



Cette activité ferme la Semaine olympique mais lance une mobilisation encore plus grande. Les Jeux se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026. Le ministre appelle donc la population à maintenir cet engagement historique.



Le coordonnateur général du comité d'organisation (COJOJ), Ibrahima Wade, confirme cette dynamique. Selon lui, toute la nation et l'Afrique se mobilisent désormais pour ce rendez-vous. Il n'a aucun doute sur la capacité du pays à relever le défi. Les JOJ seront une vitrine exceptionnelle pour le Sénégal.