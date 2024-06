Successeur de Sonko à la mairie de Ziguinchor : le Préfet convoque le Conseil municipal le 27 juin

C’est une date que les 4 postulants au poste de maire de Ziguinchor ont sûrement cochée dans leur agenda. Le 27 juin prochain, le successeur de l’actuel Premier ministre sera connu. Le Conseil municipal de la ville de Ziguinchor va officiellement s’atteler à élire son maire, suite à la démission de Ousmane Sonko pour se consacrer pleinement à sa mission de conduire le gouvernement du Sénégal. Ils sont 4 prétendants à lorgner son fauteuil. Il s’agit de Alassane Diédhiou, cadre du parti Pastef et 4ème adjoint au maire, Bassirou Coly, 6e adjoint, Djibril Sonko, 2ème adjoint, et Aïda Bodian, 1ère adjointe, indique Le Quotidien.



Sur cette liste, seul Djibril Sonko fait l’objet d’une plainte pour inéligibilité, déposée à la Préfecture de Ziguinchor par le Centriste Mamadou Lamine Dia. Dans une lettre adressée au Préfet, Dia affirme que Djibril Sonko est receveur-percepteur municipal. Monsieur Dia, se basant sur l’article L277 de la loi 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral, souligne : «Tout électeur municipal peut saisir le représentant de l’Etat ou la Cour d’appel, lorsqu’il constate un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité.» D’après Mamadou Lamine Dia, l’actuel 2ème adjoint au maire de Ziguinchor, inspecteur du Trésor de son état, occupe les fonctions de receveur-percepteur municipal de Gossas.



Ainsi le plaignant invite-t-il le Préfet à déclarer Djibril Sonko démissionnaire du Conseil municipal de Ziguinchor, conformément à l’article L277 qui, dans son alinéa 1er, fait mention, selon lui, que «tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque déclaré démissionnaire par le représentant de l’Etat, sauf recours devant la Cour d’appel dans les 10 jours de la notification».