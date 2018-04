Suivez en DIRECT le 11e jour du procès Imam Ndao et Cie Il y a de fortes chances que Makhtar Diokhané et l'imam Alioune Badara Ndao passent devant la barre ce mercredi au 11e jour du procès inédit qui juge des Sénégalais pour des faits liés au terrorisme, à la Chambre criminelle de Dakar...

10h 45 : le procureur prend la parole pour faire interroger El Hadji Ibrahima Ba alias Mame Ba

Le procureur : Vous appartenez aux musulmans se disant sunnite.

L'accusé : Non. Je suis musulman tout cours.

Le procureur : Je vais vous rappeler Thierno Seydou Nourou Ba à la Division des investigations criminelle (Dic). D65/ 203 « Je maintiens les termes de ma précédente déclaration, je ne participe pas à la radicalisation. Je reconnais Lamine Coulibaly ici présent. Quant à Mame Ba, il est mon grand frère au début il assistait à certains prêches donnés par Moustapha Faye et Pape Moussa Sow, Cheikh Ibrahima Dieng et Zaid Ba, mais depuis que m’a mère l’en avait dissuadé et il avait complètement tourné le dos à ces derniers. Et malgré tous ces diplômes, il faisait des manœuvres de maçon pour subvenir aux besoins de la famille », Vous le confirmez.



L'accusé : Non. Mon frère ne connaissait pas certains de mes amis. Je ne sais pas pourquoi il a tenu ces propos. Toutefois, je confirme avoir fait de la maçonnerie.

Le procureur : CD65/205 je confirme les déclarations de lamine Coulibaly que si parmi nous se trouve Abdallah Coulibaly ne figurait pas parmi nous au regard du projet de voyage de la Syrie. Depuis sa disparition dans notre quartier à Yoff. ¨Par ailleurs je persiste à dire mes souhaits de me rendre en Libye. Mais mon souhait n’a pas été réalisé vu la situation de ma famille.

L’accusé : J’ai dit que je connais Lamine Coulibaly ici présent et que le nommé Abdallah Coulibaly ne figurait pas parmi nous.

Le juge : Des personnes étaient venues chez vous pour vous demander Abdou Ahad Diop ?

L'accusé : Oui. Elles sont venues me voir chez moi, en me demandant si j’avais vu Abdallah Diop parce que nous n’étions pas toujours ensemble. Après je l’ai Un jour en se connectant sur mon portable, Ibrahima Ba nous incitait par moment Abou Hatim, il nous demander de venir là-bas parce que y avait la charia en Syrie. Et Abou Khatim nous conseillait d’aller en Gambie. Parce que nous n’étions pas en sécurité. Un jour Abdallah Diop est venu chez pour me dire qu'il faut que nous quittions le pays parce que nous étions suivis par des hommes. Il disait que nous devons suivre les conseils de Abou Hatim et fuir en Gambie. Mais j'avais refusé parce que je n'avais rien fait. Parce que le fait de rester en contact avec quelqu'un ne veut pas dire que nous sommes complice.



10h 20 : Suite de l'interrogatoire d'El Haj Ibrahima Ba

Le juge : En manipulant ton compte Facebook c’est à partir de quoi Moustapha Faye a accédé à votre compte, votre téléphone ou votre machine ?

L'accusé : Je n’avais pas de téléphone Portable mais chez lui y avait une petite machine.

Le juge : Vous avez dit que Moustapha Faye a installé l’application Télégramme sur ton téléphone potable. Vous le confirmez ?

L'accusé : En ce moment je n’avais pas de portable capable d’avoir des applications. C’est seulement quand j’ai eu mon Bac que mon père m’a acheté un nouveau portable. Et Moustapha Faye est parti bien avant que j’obtienne mon portable.

Le juge : Où sont vos amis Moustapha Faye et Pape Moussa ?

L'accusé : Je ne sais pas grand-chose. Mais un jour Ibrahima Ba est venu dans la mosquée pour me dire que Moustapha Faye et Pape Moussa Sow sont partis au Nigéria dans le fief de Boko-Haram.

Le juge : Est-ce que vous avez une fois été arrêté par la brigade de la gendarmerie de la Foire ?

L'accusé : Quand Abdouhahad Diop a quitté chez eux, sa famille n’arrêtait pas de me demander après lui.

Le juge : Qui a porté plainte contre vous ?

L'accusé : Sa famille parce que je crois, parce que quand je suis allé à la brigade je les ai trouvé là-bas.

Le juge : Quel était le contenu de votre discussion ?

L'accusé : Quand Moustapha Faye partait en Libye, il m’avait dit de me rapprocher d’Ibrahima Ba, il va m’aider à parler avec lui.

Le juge : L’imam Ibadou Pape Fall ne cessait pas de s’attaquer à vos amis Moustapha Faye et Pape Moussa Sow. Vous le confirmez ?

L'accusé : Il nous prévenait pour qu’on puisse faire attention et ne pas rejoindre le groupe des Djihadistes.

Le juge : Vous avez dit devant le magistrat instructeur que « l’envie n’y était plus. Je me rapprochais de plus en plus de ma mère que j’avais négligé à cause de ces deux et de leurs idées Djihadistes. Ils se sont servis de la religion pour influencer les jeunes de Yoff » Pourquoi vous utilisez l’application télégramme au lieu de wathsApp ou Instagram ?

L'accusé : Je n’y vois pas de différence.

Le juge : Quel est votre conception de Djihad

L'accusé : Mes parents.

Le juge : Donc vous n’aviez pas l’intention de joindre les zones de conflit pour faire le djihad. Vous le confirmez ?

L'accusé : Oui. Monsieur le juge. Je le confirme.



09h 40 : Ouverture de l'audience avec l’interrogatoire de El Hadji Mamadou Ba alias Mame Ba avec le juge

El Hadji Mamadou Ba alias Mame Ba, né le 14 février 1993 à Dakar, de Cheikh et Aminata Ndiaye, se disant étudiant en Sciences Economie et gestion à l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs), manœuvre-maçon, domicilié à Yoff au quartier Ndoffène chez Bineta Ndir, célibataire sans enfant.



Le juge : Est-ce que vous avez compris les faits que vous on reproche : acte de terrorisme par association de malfaiteurs, acte de terrorisme par menace et complot du terrorisme, apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux.

L'accusé : Non

Le juge : Raconter nous les circonstances de votre arrestation

L'accusé : C’était un mercredi au mois de Ramadan en allant à la mosquée. Je lavais les bols pour ma maman et retournais à la mosquée. Le mercredi 22 juin 2015, les voisins sont venus me dire que mon petit frère Ahmed a été arrêté. J’en ai parlé à ma mère elle m’a dit d’appeler mon père. Quelques temps après une dizaine de personnes est entrée dans la maison accompagnée de mon frère les menottes à la main.

Le juge : Vous suiviez quelle matière à l’Université ?

L'accusé : Science économique.

Le juge : Est-ce que vous connaissiez la famille Coulibaly.

L'accusé : Oui. Mais je ne les fréquente pas. Je venais là-bas pour voir Pape Kibily Coulibaly. Une fois dans la maison il y avait ses cousins comme Arouna Pape et Lamine.

Le juge : Quand vous étions dans la maison, sur quoi porter vos discutions ?

L'accusé : Du sport seulement.

Le juge : Est-ce qu’il y avait d’autres jeunes garçons plus âgés que vous ?

L'accusé : Seulement les membres de la famille. Pape Moussa Sow on partageait le daara. Et on partageait la même mosquée que Moustapha Faye. Je l’aimais beaucoup tellement il était gentil et pieux. Parfois j’allais même chez lui.

Le juge : Ou est-il actuellement

L'accusé : Il ne m’a pas informé de son voyage.

Le juge : Est-ce que vous avez eu à séjourner à l’étranger ?

L'accusé : Non. Je n’ai jamais été loin de ma famille.

Le juge : Est-ce qu’il a eu un moment ou Pape Moussa Sow et Moustapha Faye vous ont parlé d'un voyage au Nigéria ?

L'accusé : Non. Jamais. Ils ne m’ont jamais parlé de voyage



Le juge : Vous avez eu à discuter de la Birmanie et du Centreafrique.

L'accusé : Un jour en fermant la mosquée j’ai trouvé Moustapha Faye et un autre. Ils avaient l’impression de suivre une vidéo. Je me suis joint à eux. Et, j’avais posé la question de savoir quel était le contenu de la vidéo. Il m’a dit que c’est une attaque qui s’était produite

Le juge : Vous avez déclaré au juge d’instruction au code D69/3 « il fut un temps j’avais voulu partir pour faire le djihad en Syrie pour faire l’application de la charia et aller rejoindre les groupes Djihadiste

L'accusé : Je n’ai jamais dit cela.

Le juge : Qu’est-ce que Moustapha vous a dit sur Birmanie ?

L'accusé : Quand nous avons suivi la vidéo, il m’a confié que c’était des musulmans qui étaient brutalisé parce qu’ils sont nombreux. C’est vrai mais je n’avais pas dit que je voulais y aller. Je n’avais pas adhéré à ses idéaux.

Le juge : Qui est Abdouhakhad Diop ?

L'accusé : Je l’ai connu de la même manière que Moustapha Faye. Nous étions dans la même mosquée. Nous partagions même des vêtements

Le juge : Où est-il ?

L'accusé : En Gambie.

Le juge : Est-ce que vous avez un compte Facebook ?

L'accusé : J’avais un compte intitulé Zeum teupissoo Seck. Et Moustapha Faye a changé

Le juge : Vous avez déclaré devant le magistrat instructeur que le nommé Moustapha Faye avait changé vos amis et il a mis d’autres amis qui sont membre de groupe djihadiste. Ce qui vous permettait de partager des images et des vidéos djihadistes. Pourquoi vous n’êtes pas allé en Libye ?

L'accusé : Je n’ai jamais dit que j’allais partir à Libye. Je faisais juste des recherches

Le juge : D69/2 "Moustapha Faye nous avaient mis en rapport avec Ibrahima Ba pour les préparatifs du voyage de la Libye. Vous le confirmez ?

L'accusé : Oui. le confirme



Aida Ndiaye (Stagiaire)